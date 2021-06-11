На предстоящем 14 июня саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе, Альянс намерен распространить статью о коллективной обороне на космос, а также приравнять атаки на спутники стран-членов к нападению на весь блок.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу "Der Spiegel".

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к ситуации применения статьи о коллективной обороне", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Таким образом, 5-я статья Устава НАТО может быть использована и в случае действий потенциального противника за пределами Земли.

"Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Нападение на одного - это нападение на всех, и соответственно, все могут ответить на него", - утверждает Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг предостерег Россию и Беларусь от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

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