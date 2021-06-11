Циклон, который в течение недели вызывал в большинстве областей преимущественно дождливую погоду с грозами в выходные начнет терять свою силу. Некоторые регионы немного отдохнут от дождя. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 12 июня, грозы сместятся на восток и юго-восток Украины.

Ближайшей ночью в Украине ожидается погода преимущественно без осадков, а в субботу днем - ​​местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью +11-16 градусов. В дневные часы прогреется до +​​21-26 градусов.



В Киеве в субботу, 12 июня, будет преобладать погода без осадков, лишь днем ​​местами по области небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью +13-15, а днем ​​около +25 градусов.



Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 11 июня составила 18,8 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину ждут холодные выходные с грозами и дождями и публиковала карту погоды.

Также мы сообщали, что после проливных дождей в мае Украина может потерять до 80 процентов урожая черешни.