В субботу Украина отдохнет от дождей, а грозы сместятся к востоку. Карта погоды по регионам
Циклон, который в течение недели вызывал в большинстве областей преимущественно дождливую погоду с грозами в выходные начнет терять свою силу. Некоторые регионы немного отдохнут от дождя. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В субботу, 12 июня, грозы сместятся на восток и юго-восток Украины.
Ближайшей ночью в Украине ожидается погода преимущественно без осадков, а в субботу днем - местами небольшие кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха ночью +11-16 градусов. В дневные часы прогреется до +21-26 градусов.
В Киеве в субботу, 12 июня, будет преобладать погода без осадков, лишь днем местами по области небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура ночью +13-15, а днем около +25 градусов.
Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 11 июня составила 18,8 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украину ждут холодные выходные с грозами и дождями и публиковала карту погоды.
Также мы сообщали, что после проливных дождей в мае Украина может потерять до 80 процентов урожая черешни.