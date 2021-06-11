С начала суток противник на Донбассе пять раз нарушил режим прекращения огня. В результате от осколочного ранения погиб один украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение суток, 11 июня, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. А неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

Кроме того, в направлении Опытного противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Пивденное противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, вчера сообщалось, что на Донбассе погибла 22-летняя лейтенант ВСУ.

Также мы писали, что Зеленский заявил о снижении числа обстрелов на Донбассе в последние 10 дней.