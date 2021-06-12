Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко зарегистрировал в парламенте законопроект под номером 5646, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за "оскорбление Украины, ВСУ и украинского народа".

Карточка проекта появилась на сайте Верховной Рады.

Инициированный Гончаренко законопроект предусматривает следующие виды наказаний:

исправительные работы на срок до двух лет или арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет за действия, посягающие на "авторитет Украины или ориентированные на подрыв авторитета ее вооруженных сил";

арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет за публичные унижающие, оскорбительные выступления в адрес украинской нации или "осквернение исторической памяти украинского народа".

Закон уже направлен в профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее "Страна" разбирала резонансный законопроект о коренных народах, который президент Владимир Зеленский в конце мая подал в Раду.

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