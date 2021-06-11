Президент России Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, впервые за три года даст интервью американскому телеканалу, оно будет показано 14 июня. Превью выйдет в эфир уже сегодня ночью на 12 июня в 01:30 по Киеву.

Об этом сообщается на сайте канала NBC.

В Москве с Владимиром Путиным встретился старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс, который работает в Лондоне. Предварительный просмотр интервью с Лестером Холтом выйдет в эфир сегодня вечером, 11 июня, на канале NBC Nightly News в 18:30 по восточному времени (12 июня в 1:30 по Киеву). Эксклюзивное интервью выйдет в эфир в понедельник, 14 июня, на канале NBC News.

В прошлый раз Путин давал интервью американскому телеканалу в 2018 году, оно записывалось в кремле и Калиниграде. В нем российский лидер рассказал об отношениях России и США, ситуации в Сирии, положении на Донбассе и многом другом.

Также сообщалось, что Путин и президент США Джо Байден решили не проводить совместную пресс-конференцию в Женеве.