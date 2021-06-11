Украины, которые прибывают в Румынию на футбольные матчи в рамках финала Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, будут освобождены от двухнедельного карантина при предъявлении билетов в распечатанном или электронном виде. Однако принимать окончательное решение о въезде по каждому случаю будет румынская сторона.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии в пятницу, 11 июня.

"Вместе с тем, рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляется румынской стороной в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основе предоставленных документов", - говорится в сообщении.

Дополнительные разъяснения относительно актуального порядка въезда на территорию Румынии иностранных граждан из стран, не являющихся членами ЕС в контексте проведения футбольных матчей Евро-2020, которые будут проходить в Бухаресте, предоставили Министерство иностранных дел Румынии и Генеральный инспекторат пограничной полиции Румынии.

"Посольством Украины в Румынии продолжается работа с компетентными органами Румынии для обеспечения соответствующих условий въезда и пребывания на территории Румынии гражданами Украины в условиях ограничений, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19, в частности в контексте проведения футбольных матчей Евро-2020, которые будут проходить в Бухаресте", - заявили в украинском посольстве.

Кроме того, в соответствии с положениями Регламента (ЕС) 1806/2018, устанавливающего перечень третьих стран, граждане которых должны иметь визы для пересечения внешних границ, и перечня третьих стран, граждане которых освобождаются от этого обязательства со внесенными изменениями и дополнениями, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, освобождаются от требования иметь краткосрочную визу для поездок в страны-члены ЕС и, соответственно, в Румынию, на срок, не превышающий 90 дней, в течение любого периода 180 дней, что предполагает учет каждого дня пребывания в течение последнего периода 180 дней.

Напомним, 11 июня матчем Италия - Турция открывается чемпионат Европы по футболу. Сборные двух стран сегодня встретятся на стадионе в Риме в 22:00.

Как известно, сборная Украины 13 июня проведет первый матч группового этапа Евро-2020 с Нидерландами на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме. 17 июня и 21 июня уже в Бухаресте наша сборная сыграет соответственно с Северной Македонией и Австрией.