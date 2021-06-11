Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" может привести к началу полномасштабной войны. Такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко, который посетил Вашингтон, чтобы убедить американских сенаторов принять новые санкции против "Северного потока – 2".

Как заявил Витренко в интервью изданию Bloomberg, завершение проекта будет "означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада".

"Худшее развитие событий - это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП. Самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны... Худшее развитие событий - это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран", - заявил Витренко.

Как писала "Страна", в середине мая Государственный департамент США заявил, что не будет вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG. Многие конгрессмены-республиканцы выразили недовольство этим решением.

Также мы сообщали, что Меркель лично поедет в Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом "Северный поток-2".