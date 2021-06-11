Адвокату объединения "Могильницкий и партнёры" Александру Руденко, которому ранее вручали сообщение о подозрении в незаконном препятствовании организации и проведению мирных акций протеста во времена Майдана, вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом написал коллега Руденко Максим Могильницкий.

"Сегодня моему другу и коллеге Александру Руденко вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Это значит, что ночь или две графоманы из ГБР зазря переводили казенную бумагу. А вчера у них запылало по-настоящему. Следователь уговаривал Сашу подъехать к нему за ходатайством пусть даже в девять вечера. Так обычно бывает, если дело заводят лишь для того, чтобы мотать человеку нервы.

Сашу Руденко, если кто не в курсе, подозревают в препятствовании "мирным" протестам на майдане. История целиком и полностью выдуманная, но очень смешная.

По мнению прокурора, мой коллега "преступно" подвез неизвестного гражданина к зданию суда и "преступно" же воспользовался связями, чтобы обеспечить быстрое принятие иска судебной канцелярией. Иск тот обернулся судебным (и очень "преступным") решением, обязавшим органы государственной власти навести порядок на улицах столицы и не позволить митингующим совершать правонарушения. Решение по сей день является действующим и обязательным к исполнению на всей территории Украины, но Александр все равно "виноват", - пишет Могильницкий

Он сообщил, что Александру Руденко будут просить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста со сдачей загранпаспорта. По мнению Могильницкого, так для Руденко создаются условия, в которых ему будет невозможно заниматься адвокатской деятельностью.

"Иными словами, напакостив Руденко, они всего-навсего лишат права на защиту его клиентов из Риги, Цюриха, Монако, Херсона, Запорожья и Харькова. Не говоря уж о том, что речь идёт о привлечении к ответственности заведомо невиновного человека", - написал Могильницкий

2 июня "Страна" писала, что адвокату объединения "Могильницкий и партнёры" Александру Руденко вручили сообщение о подозрении в незаконном препятствовании организации и проведению мирных акций протеста во времена Майдана.

По данным подозрения, Руденко, будучи прокурором, по приказу другого прокурора (в подчинении которого он не находился) отвез некоего гражданина к зданию Окружного административного суда города Киева и "имея знакомства в судебной власти, организовал быструю и беспрепятственную подачу документов в канцелярию суда".

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