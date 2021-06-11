Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин не будут проводить совместную пресс-конференцию после встречи в Женеве, которая должна состояться 16 июня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова официальных лиц США.

В настоящее время не ожидается что государственные лидеры проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве. При этом программа встречи на данный момент еще не сформирована и может быть изменена.

"Однако чиновники, участвующие в подготовке саммита, заявили, что, по состоянию на пятницу, никакой совместной пресс-конференции не ожидается", - говорится в сообщении.



Напомним, Путин и Байден проведут встречу 16 июня на вилле Ла Гранж (villa La Grange), которая располагается на берегу Женевского озера. При этом власти Швейцарии частично закроют воздушное пространство и усилят полицию во время визита государственных лидеров.

Также сообщалось, что во встрече президентов в Швейцарии примет участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.