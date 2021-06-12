В Польше украинских заробитчан начали вакцинировать прямо на границе.

Для этого открыли специальные мобильные пункты вакцинации возле пунктов пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин". В пункте пропуска "Корчева-Краковец" кабинку для прививок поставили в пункте обслуживания пассажиров "Замехув" в 30 км от границы.

Прививка, убеждают поляки, добровольная, но тех, кто не согласен вакцинировать, ждет самоизоляция (если не делать тест).

Сама вакцина бесплатная, платить нужно только за тест - 130 злотых (около 1 тыс. грн), который в любом случае нужно делать после пересечения границы, чтобы не проходить карантин.

В центре "Медик", который организовал пункты вакцинации на границ, "Стране" сообщили, что там можно сделать прививки, зарегистрированные в ЕС - Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson).

Вторую дозу впоследствии можно получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

По словам польских медиков, при отсутствии очередей процесс одного человека в таком пункте будут привита за 30-40 минут: около 15 минут на тест и еще 15 - на заполнение анкеты, получение электронного направления и вакцинации.

Национальный фонд здоровья Польши компенсирует медикам расходы на "прививки заробитчан" - 62 злотых (около 460 грн) за вакцинированного.

Кроме тех, кто едет в Польшу на работу, привиться смогут студенты. Тех, кто едет по другим причинам, не будут вакцинировать.

Также украинцы в Польше могут привиться на общих основаниях - уже в самой стране.

В Минздраве Польши говорят, что для вакцинации в Польше (не на границе) иностранец, как и гражданин Польши, должен пройти специальную процедуру. Она предусматривает разговор с врачом первого контакта, который должен выписать е-направление на прививку.

"То есть в случае осложнения, власть и страна останется "не при делах". Мол это был твой выбор. Я не думаю, что люди полностью обезопасены при таком выборе. 15 минут под осмотром врача - наверное, это шутка. Тем более, люди едут работать, и нелегко", - говорит нам живущая в Польше Светлана Тополина.

И пока особого ажиотажа среди украинцев прививки в Польше не вызвали - на границе нам сказали, что в пунктах вакцинации нет очередей. Хотя наши источники в погранслужбе предполагают, что уже в ближайшее время, в разгар сезонных работ и с наплывом заробитчан (июль-август) очереди могут сильно вырасти - вакцинация может замедлить прохождение границы.

Кстати, сами заробитчане рассказывают, что вакцинируют чуть ли не принудительно.

"Друзья ехали 10 июня на заработки автобусом, на границе в "Шегини" пограничники зашли в салон и буквально приказали всем привиться. Одной женщине после процедуры стало плохо", - рассказал нам львовянин Олег Гулей.

В пограничной службе Польши в беседе со "Страной" опровергли информацию о принудительной вакцинации.

"Все происходит только с согласия гражданина", - сказали нам.

Так внутри выглядит мобильный пункт вакцинации на границе с Польшей. Фото: Укринформ

Многие поляки рады, что заробитчан вакцинируют.

"Это очень хорошая новость еще и потому, что значительная часть этих работников в Украине не решилась бы добровольно вакцинироваться. А так вынуждены", - пишет в Facebook Константин Чавага - владелец фирмы в Польше, где трудятся украинцы.

А вот среди заробитчан - неоднозначные мнения о вакцинации на границе.

"Двойственное ощущение. Как будто хорошее дело, но мы как прокаженные, которых надо отмыть перед допуском к белым людям", - сетует в беседе с нами львовянин Тарас Грывул.

"Я рада такой возможности, и польской вакцине больше доверяю, чем украинской. Поэтому будут прививаться", - сказала нам тернопольчанка Галина Сенышин, которая в июле собирается на "ягоды" в Польшу.

По опросу агентства трудоустройства Gremi Personal, 55% украинцев, которые в ближайшее время собираются в Польшу, намерены там вакцинироваться.