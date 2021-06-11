Неопознанные летающие объекты оказывали прямое воздействие на ядерные установки США и даже отключали их. Такое заявление сделал бывший глава секретной программы Пентагона по сбору и анализу данных об "аномальных аэрокосмических угрозах" Луис Элизондо в интервью изданию The Washington Post.

"В нашей стране были инциденты, когда неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал... Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно", - заявил Луис Элизондо.

По его мнению, есть "достаточно данных", свидетельствующих о том, что у НЛО "существует интерес к нашим ядерным технологиям и даже возможность вмешиваться в эти ядерные технологии".

Также Элизондо считает, что в докладе американской разведки, который представят Конгрессу США 25 июня, будет указано о существовании около 100 случаев наблюдения НЛО, которые достаточно убедительны, чтобы потребовать дальнейшего тщательного изучения данного феномена.

"Если это окажется некая технология противника, которая действительно в технологической сфере опережает нас, 180 дней (речь идет о сроке расследования), я думаю, будет недостаточно. Я думаю, что мы можем ожидать, что в докладе будет сказано примерно следующее: "Есть около сотни случаев, которые достаточно убедительны, что они определенно демонстрируют какие-то возможности, технологии, которых у нас нет. Во-вторых, мы не знаем, что это такое. У нас нет доказательств, чтобы предположить, что они из космоса, но в то же время у нас нет доказательств того, что это не так", – заявил бывший руководитель программы по сбору данных об НЛО.

По его словам, современные технологии наблюдения позволяют фиксировать НЛО не только в небе, но и под водой. Он рассказал, что эти объекты отличает от имеющихся у США технологий "гиперзвуковая скорость, способность мгновенно менять направление движения", "маскировка или, как ее еще называют, малая заметность", а также "способность не только летать в нашей атмосфере - на малых и больших высотах - но и потенциально в вакууме, например, в космосе и даже под водой".

"Мы видели эти объекты, их фиксировали не только в нашей атмосфере, есть данные, позволяющие предположить, что их также отслеживали и под водой", - добавил Элизондо.

Напомним, зимой ЦРУ рассекретило сотни документов, которые касаются НЛО и необъяснимых космических и природных явлений. Сборник оцифрованных отчетов о "летающих тарелках" разместил основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд-младший, который четверть века добивался от американского правительства рассекречивания сведений, руководствуясь Законом о свободе информации.

Также мы сообщали, что подлодка ВМФ США обнаружила неизвестные плавающие объекты, которые двигались с большой скоростью. А отставной пилот американского истребителя рассказал о регулярных встречах с НЛО.