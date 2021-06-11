В Украине 1 июня выпускники сдавали Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, одним из заданий теста было написание собственного высказывания на тему "Как стереотипы влияют на жизнь людей". Однако не все поняли задание.

Об этом пишет "Учеба 24".

Около 20% выпускников не поняли, что такое "стереотип" даже с приведенными примерами. Одна из учительниц обнародовала самые забавные цитаты из сочинений.

"Несмотря на совершенно удачную со всех сторон тему собственного высказывания, мы получили множество очень странных, как по мне, работ..Сколько было прочитано о черную кошку, пустые ведра и блондинок пусть останется нашей страшной тайной", - написала учительница.

Топ-10 самых смешных цитат из сочинений выпускников:

"А зараз моє типу есе на тему "Стереотипи"

"Людина бере інших людей під одну граблю"

"Гребти усіх підходящих людей під одну миску"

"Китай заснував лапшу"

"Борщ передається з покоління в покоління"

"Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі"

"Негативні стереотипи роблять мітинги"

"Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути"

"Стереотипи з'їдають народ зсередини"

"Стервотип"

Ранее "Страна" писала, как украинским выпускникам выбрать вуз, подать документы и рассчитать конкурсный балл.

Также сообщалось, что основная сессия ВНО в Украине проходит с 21 мая по 15 июня. На нее зарегистрированы около 390 тысяч человек.