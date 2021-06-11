Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что Украина может начать обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды в Крым, но только после понимания, на какие уступки ради этого готова пойти Россия.

Об этом он заявил в ходе брифинга в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления.

"Мне бы хотелось слышать это, все-таки, не от спикера ТКГ, а от тех, кто намного более углублен в этот процесс. Теоретически возможно все, но нужно понимать всю палитру имеющихся вопросов. Потому что это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечания, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе – это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать", — сказал спикер.

Отметим, что еще в марте 2020 года сразу после вступления в должность премьер-министр Денис Шмыгаль также допустил возобновление поставок воды на полуостров. Позже он, правда, отрекся от своих слов.

Напомним, до 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая сделала невозможной поставку воды в Крым. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Ранее мы рассказывали, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти допускают поставку воды в Крым, только если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.