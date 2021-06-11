Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ряд других проектов закона.

Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Амнистия капиталов во вторник и судебная реформа в четверг – пожалуй, самое громкое, что ждет нас на пленарной неделе", - сообщил народный избранник.

В повестке заседания парламента на вторник:

продолжение рассмотрения законопроекта об амнистии капиталов №5153,

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения №3508-д,

участие Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов физических лиц

проект закона о платежных услугах №4364

На следующий день народные избранники рассмотрят:

проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях №3790

проект Постановления об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок №5129

проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об аграрных расписках" №2805-д

переименования и ратификации

В четверг на заседании парламента будет следующая повестка:

судебная реформа в части ВККС №3711-д

проект Закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве №3205-2

проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения

предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270

проект закона о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине №5589

проекты закона о посылках из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №№4278, 4279

"Пятница – очень короткая повестка. Из интересного только антиплагиаторский закон №3758 (проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической добропорядочности - Ред.) и отчет Кабмина по выполнению Госбюджета-2020", - резюмировал Железняк.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский прогнозировал введение закона об амнистии капиталов уже в этом году.

Также сообщалось, что Венецианская комиссия дала 11 рекомендаций к судебной реформе Зеленского.