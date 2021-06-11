Рада на следующей неделе обсудит беспошлинные посылки до 150 евро, амнистию капитала и судебную реформу
Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ряд других проектов закона.
Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Амнистия капиталов во вторник и судебная реформа в четверг – пожалуй, самое громкое, что ждет нас на пленарной неделе", - сообщил народный избранник.
В повестке заседания парламента на вторник:
- продолжение рассмотрения законопроекта об амнистии капиталов №5153,
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения №3508-д,
- участие Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов физических лиц
- проект закона о платежных услугах №4364
На следующий день народные избранники рассмотрят:
- проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях №3790
- проект Постановления об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок №5129
- проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об аграрных расписках" №2805-д
- переименования и ратификации
В четверг на заседании парламента будет следующая повестка:
- судебная реформа в части ВККС №3711-д
- проект Закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве №3205-2
- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения
- предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270
- проект закона о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине №5589
- проекты закона о посылках из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №№4278, 4279
"Пятница – очень короткая повестка. Из интересного только антиплагиаторский закон №3758 (проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической добропорядочности - Ред.) и отчет Кабмина по выполнению Госбюджета-2020", - резюмировал Железняк.
Напомним, в мае президент Владимир Зеленский прогнозировал введение закона об амнистии капиталов уже в этом году.
Также сообщалось, что Венецианская комиссия дала 11 рекомендаций к судебной реформе Зеленского.