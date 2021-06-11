Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости снизить предельную численность госслужащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах примерно на 10%.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Как он считает, на первом месте в работе госслужащих должна быть эффективность.

"Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что Секретариат Кабмина, Минфин, Миницифра и НАГС станут первыми, где будет введена новая финансовая модель.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства.

Также сообщалось, что Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.