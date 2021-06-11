В пятницу, 11 июня, правительство Израиля, в котором с первого дня лета отменили все карантинные ограничения, продлило ограничение на вылет из страны до 27 июня. Однако с 15 июня Украина, Эфиопия и Турцию будут исключены из списка стран, куда запрещен вылет из Израиля.

Об этом сообщает сообщает Newsru.co.il.

С 15 июня Украина, Турция и Эфиопия покинут список "стран максимального риска", в которые запрещен вылет из Израиля. На сегодняшний день в этом списке находится девять стран: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Украина и Россия.

Отметим, что Украина была в списке "запретных" стран с 4 мая.

Для граждан Израиля запрещен выезд в эти страны, за исключением гуманитарных случаев и лиц, постоянно проживающих в этой стране. Все, кто не является гражданами Израиля и возвращаются из этих стран должны просить разрешение у специальной комиссии, которая рассматривает исключительные случаи.

Все, кто въезжает в Израиль из этих стран должны соблюдать самоизоляцию, даже если они привиты от коронавируса или уже перенесли болезнь.

Ранее, 28 мая, правительство Израиля продлило запрет на полеты в Украину из-за высокого уровня распространения коронавируса.

Напомним, с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма. В страну будут пускать иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или уже переболели Covid-19.