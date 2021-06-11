18-летняя экоактивистка Грета Тунберг 11 июня возобновила пятничные протесты под здание парламента Швеции после долгого перерыва из-за пандемии Covid-19. Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter.

На опубликованных фото видно, что Грета в маске с логотипом "Пятницы для будущего" стоит под зданием парламента с небольшой группой единомышленников. В руках экоактивистка держит плакат с надписью "Школьная забастовка за климат".

"Мы снова вернулись под парламент. Но пандемия еще не закончилась, поэтому на физических акциях нас будет минимальное количество и мы будем действовать в рамках действующих ограничений", - написала Грета Тунберг в соцсети.

Отметим, что забастовки Грета прекратила в декабре 2019 года.

Напомним, Грета Тунберг стала широко известной после своего эмоционального выступления на нью-йоркском саммите ООН по климату в сентябре 2019 года.

Также экоактивистка признала, что глобальная волна школьных забастовок за климат "ничего не достигла", потому что выбросы парниковых газов продолжают расти. В 2019 году Грета Тунберг была признана человеком года по версии Time. Также активистка стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.