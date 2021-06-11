В Путильском районе Черновицкой области застрелился бывший депутат областного совета. Причиной самоубийства могли быть проблемы со здоровьем.

Об этом со ссылкой на полицию области сообщает "Сегодня".

Экс-депутат облсовета Михаил Петрик застрелился из охотничьего ружья на берегу реки Путилка, неподалеку от своего дома. Он выстрелил себе в лицо.

"Предварительная версия произошедшего - самоубийство... Полиция выясняет возможные причины", - сообщила спикер полиции Черновицкой области Диана Козлова.

В Путильской районной государственной администрации, где Михаил Петрик работал на руководящей должности, что их коллега мог совершить суицид на фоне эмоционально угнетенного состояния из-за проблем психологического плана.

"Говорят, что из-за болезни покончил с собой, но достоверно этого пока не известно. Одно можем сказать, что ушел из жизни не из-за коронавируса. Что-то другое было", - сообщили коллеги погибшего.

Михаил Петрик родился в 1954 году в Путильском районе. Он работал лесничим в лесхозе и заместителем директора. Также он занимал пост замглавы Путильской РГА.

Напомним, "Страна" писала о том, как в конце мая в Одессе в рабочем кабинете застрелился офицер-пограничник.

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