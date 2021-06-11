Власти Германии в пятницу, 11 июня, исключили Украину из списка стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает институт Роберта Коха - федеральный институт ФРГ по изучению инфекционных заболеваний.

По его данным, Украина в настоящее время является страной с невысоким уровнем распространения коронавируса.

"Украина больше не считается зоной риска", - говорится в сообщении.

Таким образом для граждан нашей страны по прибытию в Германию не обязательно находиться на десятидневном карантине - самоизоляции.

Классификация в качестве зоны риска основана на совместном анализе и решении Федерального министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и Федерального министерства внутренних дел, строительства и внутренних дел. Отметим, что обновление списка проводится еженедельно по пятницам.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что с 1 июля в страну смогут въезжать все желающие. Но это касается только туристов из стран, где показатель заболеваемости коронавирусом ниже чем 200 человек на 100 тысяч населения (в Украине на данный момент такой показатель 65 на 100 тысяч человек).

Также мы рассказывали, что Хорватия смягчила условия въезда для украинцев. Для пересечения границы гражданам Украины нужно предоставить ПЦР-тест. Также въехать в Хорватию можно с документом, подтверждающим вакцинацию от Covid-19.