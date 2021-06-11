Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что с 1 июля в страну смогут въезжать все желающие. Но это касается только туристов из стран, где показатель заболеваемости коронавирусом ниже чем 200 человек на 100 тысяч населения.

Об этом пишет Bild.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", - сообщает издание.

При этом с 1 июля поездки будут разрешений для стран, с показателем заражения коронавирусом ниже 200 человек на 100 тысяч население. Такой показатель должен держаться не менее семи последних дней.

Поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течении последних семи дней. В Украине на данный момент такой показатель 65 на 100 тысяч человек.

Отметим, что сегодня Германия исключила Украину из списка стран с высоким риском заражения Сovid-19.

Напомним, Франция сняла часть карантинных ограничений и открылась для туристов. Однако для приезжающих из Украины нужен кофид-сертификат.

Также сообщалось, что Албания сняла все коронавирусные ограничения для туристов.