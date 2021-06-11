Еврейская конфедерация Украины поприветствовала решение Шестого апелляционного админсуда, который недавно оставил в силе решение Окружного админсуда Киева о запрете праздновать в столице памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту и коллаборационистами.

Об этом сказано в заявлении на сайте организации.

В ЕКУ напомнили, что шесть лет назад Верховная Рада приняла постановление о борьбе с коммунистической и нацистской идеологией в Украине. В организации констатируют, что, несмотря на это, с проявлениями неонацизма в стране все прошедшие годы противостояния со стороны властей не наблюдалось.

"Печальным апогеем этой ситуации стало недавнее шествие в центре Киева в честь дивизии ваффен СС "Галичина", выставившее Украину в негативном свете перед цивилизованным миром. Но тем приятнее осознавать, что в Украине есть силы, противостоящие неонацизму. На днях Шестой апелляционный админсуд оставил в силе важное решение Окружного админсуда Киева о запрете празднования в столице памятных дат, связанных с коллаборационистами и лицами, причастными к Холокосту", - сообщили в Еврейской конфедерации Украины.

Также в ЕКУ рассказали, что судьи также оставили в силе отмену принятого Киевсоветом в феврале 2020 года решения о праздновании этих дат и юбилеев.

"Иск о запрете упомянутых празднований подавал известный юрист Андрей Портнов. Он собрал серьезную документальную базу и привел весомые доказательства преступной деятельности лиц, которых собирался чествовать Киевсовет. Еврейская конфедерация Украины и все, для кого противостояние неонацизму не пустой звук, и для кого важен престиж Украины в мире, искренне благодарны господину Портнову за его гражданскую позицию и поддерживают его активную деятельность по борьбе за развитие здорового гражданского общества в нашей стране", - заявили в ЕКУ.

Напомним, в феврале прошлого года Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. В нем оказалось много спорных с исторической точки зрения имен: помощники нацистских лидеров и коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели. Еврейская конфедерация Украины выступила против такого постановления.

В январе суд в Киеве по иску юриста Андрея Портнова отменил это решение Киевсовета. КГГА пыталась обжаловать запрет в апелляции. Однако решение оставили в силе.