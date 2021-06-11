Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой. Он перечислил возможные меры силового воздействия, но не уточнил, какую из них стоит применить. Его слова передает телеграм-канал WarGonzo.

"Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", - сказал Сурков во время записи подкаста "ЧВК Пегов".

По его словам, Россия выигрывает международную ситуацию, а от Украины "мир реально устает".

Напомним, Сурков был помощником Путина с сентября 2013 по февраль 2020 года и курировал вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. После отставки Сурков заявил, что причиной его увольнения стала "смена курса на украинском направлении".

Ранее "Страна" подробно разбиралась в реальных причинах отставки Суркова, отвечавшего за "ДНР", "ЛНР" и Украину в целом.

Также мы сообщали, что в Раде собираются создать две временные следственные комиссии - по вагнеровцам и по разговору Суркова и Медведчука.