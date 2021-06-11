Министры финансов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут обсудить вопрос об использовании в рамках организации китайского аналога международной платежной системы SWIFT - Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, передает ТАСС.

"Эта тема в рамках консультаций по линии национальных координаторов ни разу не поднималась и не обсуждалась. Насколько мне известно, на тех мероприятиях, на тех экспертных встречах, которые состоялись по линии министерств финансов и центробанков, тема также не возникала, - сказал он в пятницу на онлайн-брифинге. - Не исключаю, что, может быть, кто-то инициирует данный вопрос в ходе планируемой встречи министров финансов, она у нас была назначена буквально в первой декаде июня, но перенесена на более поздний срок".

В состав ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, 22 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС в новых санкциях отключить Россию от глобальной системы платежей SWIFT.

29 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой предлагается ввести ряд санкций в отношении РФ, если "Россия не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины". В том числе речь шла и об отключении от SWIFT. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Несмотря на это в Кремле признали возможность отключения от SWIFT одной из потенциальных угроз и даже начали подготовку к такому сценарию.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС не может отключить Россию от SWIFT. Он сообщил, что SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции.

Недавно в SWIFT заявили о невыгодности отключения России от платежной системы.