Граждане Беларуси и Украины, которые идентифицируют себя как россиян (русских), смогут не отказываясь от собственного получить гражданство РФ. При этом им необязательно иметь родственников, ранее проживающих на территории Российской Федерации.

Законопроект о репатриации, который упрощает получения гражданства РФ, внесут в Госдуму в пятницу, 11 июня, сообщает РИА "Новости".

Один из авторов проекта, первый заместитель председателя ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал детали законопроекта.

"Предлагается считать соотечественниками людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии проживали на территории современной РФ, а также украинцев и белорусов, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ. Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", - сказал он.

Также Затулин считает важным включение в проект закона украинцев и белорусов, так как они смогут воспользоваться упрощенным порядком получения гражданства России. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы человек, прежде всего с Украины.

В 2020 году для получения гражданства Россия отменила для иностранцев, в том числе и украинцев, экзамен по русскому языку. Он был необходим для получения статуса "носитель русского языка", который дает право на упрощенное получение гражданства.

После чего за 12 месяцев 2020 года гражданство России получили 409 549 граждан Украины. По сравнению с другими годами, эта в прошлом году эта цифра стала значительно больше. Именно в этом году желающих получить российские документы стало больше, так как у них появилась такая возможность.