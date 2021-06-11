В Луганске заявляют, что суд над задержанным в Минске основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем должен проходить в "ЛДНР".

Об этом сказал представитель "ЛНР" в политической подгруппе ТКГ по Донбассу Родион Мирошник, сообщают "РИА Новости".

По словам Мирошника, у Протасевича "достаточно преступлений на обе "республики". В Луганске делом основателя Telegram-канала Nexta занимается отдельная следственная группа.

"Соответствующие документы уже направлены непосредственно правоохранительным органам Беларуси, идет работа в бюрократическом плане, а затем должна быть определена процедура, каким образом наши следственные органы получат доступ к Протасевичу для того, чтобы получить от него объяснения по тем фактам, которыми он располагает", - сказал Мирошник.

Напомним, о том, в т.н. "ЛНР" завели против Протасевича уголовное дело в конце мая. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей т.н. "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать ему интересующие их вопросы.

Также мы писали, что в "ЛНР" заявили, что Протасевич обеспечивал транзит граждан, желающих воевать в регионе на стороне Киева.

Кроме того, мы писали, что Протасевичу в "ЛНР" грозят расстрелом за "преступления против человечности".