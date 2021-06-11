В пятницу, 11 июня, экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков (был в Раде в 2006-07 гг, фракция БЮТ - Ред.) явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о нанесении многомиллионного ущерба государству в состоянии алкогольного опьянения. Судья принял решение перенести заседание на 12 июля.

Трансляция заседания обнародована на Youtube-канале ВАКС.

На заседание Дмитрий Крючков пришел почти с 30-минутным опозданием. Судья обратил внимание на его "неустойчивую походку" и покрасневшие глаза и поинтересовался, что с состоянием здоровья экс-нардепа.

В ответ Крючков рассказал, что вчера праздновал день рождения и до часу ночи распивал алкогольные напитки. Всего он выпил, по его словам, триста грамм алкоголя, употреблял водку, которую запивал травяной настойкой.

"То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения? Верно вас понял?", – спросил судья.

Крючков ответил на это, что "потребление алкоголя происходило вчера". Однако судья возразил, что выпивать Крючков закончил сегодня, в час ночи, всего восемь часов назад.

"Вы первый раз приходите в зал суда в таком состоянии?", - поинтересовался судья.

Экс-депутат ответил, что да. И что, когда он пил, то не думал что будут такие последствия. Судья заметил, что у Крючкова "несвязная речь" и "заплетается язык", после чего предложил перенести заседание на 12 июля, предложение не встретило возражений.

"Там скоро, 7 июля, Ивана. Я уже переживаю. Вы не Иванович?", – пошутил судья.

Напомним, 15 апреля 2019 года Дмитрий Крючков был экстрадирован из Германии и задержан украинскими правоохранителями в международном аэропорту Борисполь. 17 апреля Соломенский районный суд города Киева арестовал Крючова с залогом в 7,11 млн гривен, а 19 апреля за него внесли залог. На него надели электронный браслет, который был снят в августе того же года.

Крючкова подозревают в перекачивании огромных сумм денег с государственных предприятий через компанию "Энергомережа". По словам экс-нардепа, преступная схема курировалась через Банковую и лично нардепом Игорем Кононенко, который является доверенным лицом Порошенко. О подробностях дела писала "Страна".