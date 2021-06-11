На четырех пунктах пропуска на польско-украинской границе с 10 июня Польша начала вакцинировать от коронавируса заробитчан из Украины и других стран, находящихся за пределами Евросоюза. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные медцентра "Медик" из Жешува, который организовал акцию добровольной вакцинации украинцев сразу после пересечения границы.

В трех пунктах пропуска ( "Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин") получить вакцину можно сразу после пересечения украинской-польской границы. А если следовать через пункт пропуска "Корчева-Краковец", то до места, где делают прививки, придется преодолеть около 30 км. Он расположен в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow).

Временные пункты тестирования против Covid-19 и вакцинации работают круглосуточно.

В медицинском центре пока не определились с началом вакцинации иностранцев вблизи двух других действующих пунктов пропуска на общей границе - "Долгобичув-Угринов" и "Будомеж-Грушев".

Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. А на тестирование на Covid-19 и получение результата уходит 15 минут. А затем процесс заполнения анкеты, получения электронного направления и вакцинации - еще более 15 минут.

Кроме заробитчан, которые должны иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу в Польшу (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.

В центре "Медик" заверили, что вакцинируют иностранцев всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в ЕС и доступны в Польше (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen).

Как сообщили украинцы, которые накануне вакцинировались в одном из этих временных пунктов, им предложили на выбор вакцины Pfizer и AstraZeneca. После этого медики оформляли направление на получение второй дозы вакцины на 1 июля или позже. По распоряжению правительства Польши, с 1 июля получивший первую дозу может получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1 тыс. грн).

В Польше находится и работает более одного миллиона граждан Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что на выходных в Украине откроются более 50 центров вакцинации от Covid-19.

Также мы сообщали, что в МОЗ объяснили украинцам, кто уже может получить международное свидетельство о вакцинации.