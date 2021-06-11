Американский президент Джо Байден проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 15 июля. Переговоры должны пройти в Белом доме.

О дате встречи сообщило агентство Reuters.

В Белом доме также подтвердили, что Байден встретится с Меркель именно 15 июля. Политики должны обсудить борьбу с пандемией, проблемы климата, экономику и международную безопасность.

Напомним, ранее о том, что Меркель лично приедет в Вашингтон сообщили немецкие СМИ. По их данным переговоры должны были состояться в июле или августе, однако точная дата еще не была неизвестна. Сообщалось, что внимание во время переговоров будет сосредоточено на теме газопровода "Северный поток-2". Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Напомним, что президент США Джо Байден вместе со своей командой усиленно готовится к своему первому зарубежному турне и встрече с политиками, включая российского лидера Владимира Путина.