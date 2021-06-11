Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня открывает рейсы Симферополь-Ереван через Владикавказ. Полеты будут выполняться раз в неделю до 26 октября включительно.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь в пятницу, 11 июня.

"Российская авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван и обратно со стыковкой во Владикавказе", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться еженедельно с 15 июня до 26 октября по вторникам на самолетах Embrarer E190. Общее время в пути составит около пяти часов.

Отметим, что данный рейс нельзя считать прямым между Арменией и Крымом, поскольку технически в нем присутствует стыковка во Владикавказе.

Также в Симферопольском аэропорту анонсировали еще 62 различных направления авиарейсов из аннексированного Крыма.

Ранее мы рассказывали, что "постпред Крыма при российском президенте" Георгий Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с территорией оккупированного РФ полуострова. В Крыму заявили, что будут только рады, если президент Беларуси Александр Лукашенко примет решение об организации прямых авиарейсов.

Также "Страна" сообщала, что МИД Украины пообещал санкции, если хотя бы один самолет Беларуси окажется в Крыму.