В ближайшие выходные, 12-13 июня, в Украине будет теплая погода, но с грозовыми дождями. В субботу осадки ожидаются только в некоторых регионах Украины, а в воскресенье - практически по всей стране.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Перед выходными сразу надо рассмотреть, что может помешать ловить сачком бабочек, сидеть с друзьями на травке, полоть сорняки, одеть для эффектных Селфи, что брать, чего не брать. И даже для тех, кто ничем подобным не собирается заниматься в субботу-воскресенье, а поваляется себе уютно дома, погода также важна", - написала Диденко.

Согласно ее прогнозу, в субботу в Украине будет теплая погода, температура воздуха +20...+24 градуса. Вдоль полосы Черниговская -Киевская-Одесская области будет преобладать солнечная и сухая погода, но в остальных регионах ожидаются грозовые дожди, возможно с градом.

В Киеве в субботу ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до +21...+24 градусов.

В воскресенье, 13 июня, практически всю территорию Украины охватят дожди с грозами. В западных регионах, в Винницкой, Житомирской и Киевской области температура воздуха снизится до +16...+20 градусов. При этом в южных, восточных и части центральных регионов будет теплее - +20...+26.



В Киеве ожидается дождь и грозы, похолодает до +19.





Напомним, 10 июня, в день Солнечного затмения ГСЧС объявила штормовое предупреждение в отдельных регионах Украины.

Также "Страна" сообщала, какая погода ждет Украину в течение лета. В некоторые дни столбики термометров будут подниматься до отметик +40 градусов, но не обойдется и без периодических дождей с грозами и шквальным ветром.