Сегодня начинается 7-й лунный день в созвездии Девы, когда представителям знаков Зодиака нужно действовать активно и самостоятельно. Три водные знаки зодиака - Рак, Скорпион и Рыбы - смогут ощутить зарождение внутренней силы и уверенность в собственных силах.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут показывать сегодня нетипичные проявления гордости: обиду, страх одиночества, зависть, тщеславие, осуждение. Вашим близким нужно запастись терпением, чтобы выдержать такой накал эмоций с вашей стороны. Постарайтесь найти общий язык с родными. Поинтересуйтесь, возможно им тоже нужна помощь или они видят вашу ситуацию иначе. Звезды уверены, что вы сможете разрешить все конфликты путем компромиссных решений.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня ваша энергия поможет получить все, что захотите. Вы сможете достичь прогресса во всех делах, которые требуют вашего внимания, а вот с коллегой или другом взгляды могут кардинально разойтись. Поэтому чтобы не поссориться надолго, сделайте паузу в общении. А дабы не разрушить текущие планы, подстройте привычные правила под возникшие обстоятельства и держите связь с руководством. Скорее всего, вам потребуется план Б, который будет предусматривать любые мелочи и неувязки. Помимо выдержки и профессионализма с жизненными задачами поможет справиться ваше терпение.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Проведите время с коллегами и друзьями. Можете договориться о совместном пикнике на природе, деловом ужине, кино- или театральном вечере. Наружу просится ваше духовное "я", поэтому так важно дать вашим желаниям выход. Идеальным вариантом будет собраться с коллегами на барбекю на загородной даче, где есть все удобства, но такую встречу лучше планировать на вечер пятницы. Корпоративный вид отдыха будет полезен для вашего дальнейшего карьерного роста и покажет вас самостоятельным и успешным лидером.

Остальным знакам Зодиака важно избегать эмоционального истощения и по возможности поддерживать приятельские отношения с Рыбами, Скорпионами и Раками, которые есть в вашем окружении. День будет неплохим для финансовых дел. Можете смело планировать траты и денежные инвестиции. Звезды рекомендуют выражать положительные эмоции, быть максимально искренними и прямолинейными. Сегодня то время, когда можно поделиться всем, что тревожит ваше сердце.

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