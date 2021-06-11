Депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" зарегистрировали проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к лидерам, парламентам и правительствам стран "Нормандской четверки", которое призывает провести расширенную встречу для мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы в пятницу, 11 июня.

В партии считают, что затянувшийся конфликт на востоке страны, бездействие украинской власти в вопросах его урегулирования и выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № S/RES/2202 (2015) об одобрении "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" ухудшают состояние дел в Украине в целом, нарушают права и свободы украинцев, и мешают восстановлению территориальной целостности страны.

"Указанная ситуация, которая усугубляется закрытием контрольных пунктов пропуска и карантинными ограничениями, требует принять безотлагательные меры для внедрения кардинальных изменений в государственной политике при содействии международного сообщества. Проведение расширенной встречи в "Нормандском формате" будет способствовать прекращению военной эскалации на востоке Украины и активизации процессов мирного урегулирования", – говорится в документе.

Также постановление предусматривает Радой обращения к лидерам, парламентам и правительствам стран "Нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) с приглашением к проведению расширенной встречи для обсуждения комплекса мер по безотлагательному прекращению военной эскалации и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Напомним, недавно сообщалось, что МИД Украины считает вероятным, что встреча в нормандском формате на уровне глав МИД состоится и рассчитывает, что она будет результативной. В свою очередь, в немецкие дипломаты заявили, что ждут прогресса в вопросе Донбасса перед встречей.

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