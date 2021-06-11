В пятницу, 11 июня, в Киеве вновь не состоялось заседание Конституционного суда Украины, на котором планировали рассмотреть вопрос блокирования Управлением госохраны работы КСУ.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Четыре судьи КСУ во главе с Головатым (зампредседателя КСУ Сергей Головатый - Ред.), на мой взгляд, умышленно сорвали заседание суда, на котором должен был быть рассмотрен вопрос блокирования УГО работы Конституционного суда Украины", - сообщил Кравец.

11 июня работа Конституционного суда снова оказалась заблокирована из-за неявки на заседание четырех судей, рассказал "Стране" источник в КС.

"Когда в Конституционном суде слушалось дело о земле, субъекты обращения поставили вопрос о нелегитимности КС из-за недопуска в зал двух судей - Александра Тупицкого и Александра Касминина. Суд удалился в совещательную комнату. И тут же появились сообщение в СМИ, что шестеро судей заблокировали работу КС. Сейчас на них готовятся гонения. Сегодня судьи КС собрались снова - чтобы рассмотреть вопрос по обращению Тупицкого и Касминина о недопуске на заседания и о прекращении выплаты им зарплаты", - сообщил источник.

По его данным, если бы теоретически заседание состоялось, оно могло бы разблокировать работу КС.

"Но кому-то невыгодно решать эти проблемы. Сегодня работа КС вновь заблокирована, но по вине уже других судей. Судьи Виктор Кичун, Виктор Колесник, Олег Первомайский и Василий Лемак не явились на заседание, соответственно, не было кворума. Так кто же блокирует работу КС? А во главе этого процесса - Федор Вениславский (представитель президента в КС - Ред.). Он из КС в последнее время вообще не выходит. А должен, согласно служебным обязанностям, находиться там только тогда, когда слушается дело", - сообщил источник "Страны".

Напомним, Александр Тупицкий 27 марта потерял статус судьи КСУ, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о его назначении, подписанный еще Виктором Януковичем во время его президентства. Сам Тупицкий считает свое отстранение незаконным и уже несколько раз пытался прорвать кордон охраны КСУ, чтобы попасть в рабочий кабинет.

Также мы писали о том, что 10 июня шесть судей Конституционного суда Украины заблокировали работу КСУ по рассмотрению дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного). Они поставили ультиматум - вернуть в судебные заседания отстраненного указом президента от должности председателя КСУ Александра Тупицкого.