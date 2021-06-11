За последние 10 лет Билл Гейтс скупил около 110 тысяч гектаров сельскохозугодий в 18 штатах США и таким образом стал миллиардер стал крупнейшим частным землевладельцем в стране. Об этом идет речь в расследовании NBC News и The Land Report.

Журналисты выяснили, что на почти 30 тысячах гектаров в Луизиане фермеры Гейтса выращивают кукурузу, хлопок и рис, на восьми тысячах в Небраске - сою. В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель. На некоторых из полей выращивают картошку для McDonald's.

Известно, что Билл Гейтс регулярно инвестирует в борьбу с изменением климата и поддерживает экологичное производство продуктов питания, например, стартапы по созданию заменителей мяса и альтернатив растительной пище. При этом сам миллиардер не связывает покупку земель со своей экологической деятельностью.

"Моя инвестиционная группа решила сделать это. Это не связано с климатом", - заявил Гейтс.

Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок, поскольку они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены ее арендовать.

Гейтса также обвиняют в использовании "подставных подрядчиков". По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм. Они официально не заявляли о сотрудничестве с компанией Гейтса, но при этом имеют тот же юридический адрес, список сотрудников и иногда даже электронную почту.

Отметим, что площадь сельхоз-земель Гейтса соответствует площади Гонконга (111 тысяч гектаров).

Ранее "Страна" писала о том, что жена Гейтса после развода получила акции на сумму более $3 млрд.

Также мы сообщали, что из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов.