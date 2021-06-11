В Telegram-канале "NEXTA", одним из основателей которого является Роман Протасевич, опубликовали рекламу интернет-медиа об IT-технологиях и безопасности в сети, назвав ее "Разбор подлётов: 3 главных ошибки Романа Протасевича". В ней в насмешливом тоне идет разбор ошибок белорусского оппозиционера.

Соответствующую рекламу опубликовали вчера, 10 июня, в 20:35.

"Давайте поговорим о том, какие ошибки Протасевич мог не совершать, чтобы избежать ареста, или хотя бы уменьшить количество инструментов давления на себя и окружение.

1. Роман не пользовался секретными чатами в Telegram, что привело к утечке скриншотов переписки.

2. Он не сбросил смартфон и другие гаджеты до заводских настроек, оставляя компромат на себя и свое окружение.

3. Роман не был подписан на "Эксплойт". Это самый известный Telegram-канал о безопасности в интернете и в жизни.

Ребята пишут о том, как не слить по ошибке свои данные в сеть, и что делать, если вы уже слили. И поверьте нам, большинство из вас это уже сделали.

Не совершайте ошибок Романа, читайте Эксплойт, чтобы всегда оставаться на страже своей безопасности и приватности в интернете.

И помните, что "за безопасность необходимо платить, а за её отсутствие — расплачиваться", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая Роман Протасевич вместе со своей подругой Софией Сапегой летел из Афин в Вильнюс. Самолет совершил принудительную посадку в Минске, из-за сообщение о минировании, которое оказалось ложным. Их обоих задержали.

Также сообщалось, что 3 июня государственный белорусский телеканал "ОНТ" обнародовал интервью с Романом Протасевичем. После этого белорусский политолог сбежал из Беларуси в Украину.