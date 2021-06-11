В городе Гуляйполе Запорожской области правоохранители заблокировали создания фейкового горсовета. Сторонники идеи "псевдонародовластия" пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Инициатором организации фейкового горсовета оказался местный житель, он является сторонником идеологии "псевдонародовластия". Он и его последователи проводили массовые мероприятия, где они пропагандировали свои идеи.

Также они призывали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Для легализации полномочий "горсовета" было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейкового органа местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве осудили радикала за создание организации, которая хотела свергнуть власть.

Также мы сообщали, что жителю Закарпатья грозит пять лет тюрьмы за призывы в соцсетях отделить регион от Украины.