К 2100 году Украине может утратить до 97% ареала белок, поскольку изменения климата могут сделать обширные территории непригодными для жизни этих животных. Об этом свидетельствует исследование ученых "Украинской природоохранной группы".

По данным ученых, такие потери могут негативно повлиять на состояние экосистемы и жизнедеятельность человека.

"Каждая ячейка модели, где исчезнут оптимальные климатические условия распространения белки, каждый процент потерь ареала вида есть и будут свидетельством нарушения состояния экосистем. И эти нарушения могут повлечь значительные, болезненные для природы и человека потери. Такие изменения безусловно повлияют на экосистемные услуги - те, на которые опирается жизнь и благосостояние человечества ", - считает эксперт "Украинской природоохранной группы" и соавтор исследования Григорий Коломыцев.

Ученые смоделировали несколько вариантов распространения вида в климатических условиях, которые соответствуют наиболее актуальным сценариям климатических изменений к 2100 году в пределах Восточной Европы.

Если глобальная температура в мире вырастет в пределах 1,5 градуса к 2100 году, то на территории Украины удастся сохранить 49% ареала белок. По данным ученых, это является минимальным и неотвратимым влиянием изменения климата на распространение белки.

Если температура повысится на 1,8 градуса, то потери составят 57%. А при развитии самого худшего сценария с ростом средней температуры более чем на 2 градуса, ожидается катастрофическое сокращение ареала белки - около 97%.

Тогда ареал обитания этого грызуна может сохраниться только на островках в пределах горных территорий Украины.

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