В пятницу, 11 июня, страны Европейского Союза договорились об ослаблении ограничений на поездки летом. Граждане и резиденты Евросоюза, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса минимум за 14 дней до поездки смогут свободно путешествовать в пределах ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Послы из 27 стран-членов ЕС одобрили измененное предложение Европейской комиссии о том, что люди, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса могут свободно перемещаться между странами Евросоюза.

На данный момент более четверти всего взрослого населения Евросоюза вакцинировались от коронавируса.

В то же время, ограничения для туристов из других стран должны основываться на ситуации с коронавирусом в их стране.



Ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, из которой они прибывают, контролирует заражение Covid-19. Страны-члены ЕС также смогут задействовать "экстренный тормоз", чтобы запретить всем путешественникам из региона, в котором наблюдается всплеск более заразных вариантов заболевания.

Напомним, Украина планирует начать выдачу ковид-сертификатов через 10-14 дней после того, как их введут в ЕС. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев договорился с Евросоюзом о взаимном признании COVID-паспортов.

Также сообщалось, что Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от Covid-19, также Киев договорился о взаимном признании прививочных сертификатов с Молдовой.