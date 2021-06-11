В правительстве Германии заявили, что вопрос о вступлении Украины в состав Североатлантического Альянса (НАТО) не стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 11 июня.

"Вы знаете наш подход к Украине, значение нашего взаимодействия с ней, но присоединение к НАТО не стоит на повестке дня", - заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, отчая на вопрос, понимает ли правительство ФРГ обеспокоенность России из-за этой ситуации.

Напомним, днем ранее президент РФ Владимир Путин в интервью российского каналу заявил, что, по его мнению, вступление Украины в НАТО может обсуждаться. Он не считает пустой болтовней разговоры о возможности принятия нашей страны в Альянс. Также глава Кремля дал понять, что для России это красная линия и добавил, что к такой перспективе нужно относиться предельно серьезно.

В то же время сегодня стало известно, что лидеры 30 стран, входящие в состав Североатлантического Альянса, на саммите 14 июня не будут обсуждать перспективы предоставления Украине Плана действий для членства и конкретных сроков вероятного вступления.

Также мы рассказывали, что в начале июня в интервью газете Allgemeine Zeitung президент Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое. На что в Министерстве иностранных дел Германии не одобрили его просьбу и заявили, что поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе.