Сборная Украины по футболу, которая в рамках группового этапа Евро-2020 13 июня сыграет с Нидерландами, намерена выступать на чемпионате в форме с Крымом и лозунгами "Слава Украине! - Героям слава!".

Об этом заявил пресс-атташе сборной Александр Гливинский.

"Да, мы собираемся играть в этой униформе", - заявил Гливинский.

По его словам, вопрос об экипировке команды на Евро-2020 должен быть не к игрокам, а к УЕФА, компетенцией которого является возможное внесение изменений в униформу сборных. Гливинский сообщил, что Украинская ассоциация футбола сейчас находится в Риме и общается по этому поводу с УЕФА.

Игрок национальной сборной Роман Безус также заявил, что это вопрос не к нему, а больше к Федерации и Ассоциации. В то же время он выразил надежду, что УАФ "сделает все, чтобы сохранить все, что было до".

Напомним, УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!". В организации заявили, что сочетание лозунгов "Слава Украине! - Героям слава!" имеет политическое и милитаристское значение.

Также мы писали о том, что глава Украинской ассоциации футбола вылетел в Рим для переговоров с УЕФА из-за надписи "Героям слава!".