Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому ограничения занимать государственные должности РФ не будет касаться жителей Крыма, которые после аннексии полуострова по независящим от них причинам не смогли оформить выход из украинского гражданства.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

Действующей редакцией российской конституции установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Между тем, как сообщается, для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства.

"Изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, которые приняли решение отказаться от гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы", - говорится в сообщении.

Положения закона распространяются не только на тех, кто приобрел российское гражданство после аннексии Крыма в 2014 году, но и на "получивших его по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ".

"Если такие лица подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства. При этом лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ", - сообщили в комитете.

Кроме того, согласно документу, граждане РФ, которые на момент воссоединения были несовершеннолетними детьми крымчан (в том числе усыновленными или удочеренными) и находились за пределами Крыма и Севастополя, после достижения 18 лет могут подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

Напомним, Путин запретил чиновникам скрывать наличие иностранного гражданства.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете двойного гражданства у чиновников