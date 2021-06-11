В выходные, 12-13 июня в 15 областях Украины будут работать более 50 региональных центров массовой вакцинации против Covid-19, сообщает Минздрав.

Прививки смогут получить все те, кто зарегистрировался в листе ожидания приложения "Дия" или в контакт-центре МЗ. Вакцинируют тех, кто был предварительно приглашен на прививку, а также всех желающих из другой очереди, которым еще не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания.



На вакцинацию людей приглашают по телефону. Приоритет - пожилым людям. С собой необходимо иметь: паспорт, идентификационный номер или копию декларации с семейным врачом.





Напомним, С понедельника, 14 июня, в Киеве начнется вакцинация госслужащих от коронавируса. Прививки им будут делать вакциной Pfizer-BioNTech. Эту вакцину нужно хранить при температуре -80 грдусов, в МОЗ показали как ее транспортируют.

Ранее "Страна" писала о том, что на курортах Херсонской области откроют пункты вакцинации от Covid-19 для всех желающих.

Также мы сообщали, что в Госпогранслужбе объяснили, почему в Украину не пропускают вакцинированных "Спутником V".