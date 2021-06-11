Жители российской деревни Верхний Кабуш, которая расположена в Омской области, обратились за помощью в асфальтировании дороги к канцлеру Германии Ангеле Меркель. По их словам, обращения к чиновникам РФ не принесли результата.

Об этом сообщается в видеосюжете "Сибирь. Реалии".

В обращении жители деревни рассказали, что Верхний Кабуш основали "русские немцы" на рубеже 19 и 20 веков. В то же время главная дорога деревни, на улице имени Дмитрия Карбышева, никогда не была асфальтирована.

"С этой просьбой мы обращались в разные чиновничьи конторы и в правительство России, но, к сожалению, наше правительство нас не услышало. Поэтому мы обращаемся к вам (Ангеле Меркель - Ред.) за помощью. Здесь очень много людей, у которых корни немецкие", - сообщили селяне.

Жители населенного пункта не только записали видеообращение, но и продублировали его в текстовом виде и отправили в Офис федерального канцлера ФРГ на имя Ангелы Меркель.

"Я объездил всю Омскую область – и за 200, и за 300 километров все асфальтировано. А мы - в шести километрах от города, и нет дороги. Представьте: в распутье детей на себе таскать приходится. От отчаяния и безысходности обращаемся к Ангеле Меркель", - заявил один из участников видеообращения.

По словам одной из жительниц Верхнего Кабуша пожилые люди с трудом ходят по дороге, а весной и осенью даже не могут дойти до магазина из-за грязи. По словам депутата Троицкого сельского поселения Ирины Дроздовой, селяне самостоятельно пытались укрепить грунтовку.

"Теперь в сухую погоду едешь по ней, как по стиральной доске. Кажется, что вот-вот получишь легкое сотрясение мозга. А в распутицу все равно машины застревают", - рассказала Дроздова.

Жители деревни в 2019 году составили смету, согласно которой дорожные работы на участке в 1200 метров обойдутся в 42 миллиона 994 тысячи рублей. ​По ее словам, причиной обращения к немецкому правительству стало вовсе не отсутствие патриотизма.

"Наша родина - самая лучшая в мире, а наше правительство - самое никудышнее", - считает Ирина Дроздова. ​ ​

Как сообщает Tekegram-канал "Mash Siberia", это не первый раз, когда жители Верхнего Кабуша обращаются с просьбой о помощи к зарубежным чиновникам. Ранее Ирина Дроздова обращалась к Биллу Клинтону с просьбой помочь с транспортом, и якобы он помог. Теперь автобус ездит дважды в день.

Напомним, президент РФ Путин заявил, что будет скучать по Меркель, которая покинет пост канцлера ФРГ в сентябре.

Также сообщалось, что партия Меркель убедительно побеждает на выборах в ключевом регионе.