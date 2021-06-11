В отношении врио президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в течение двух месяцев проведут служебное расследование, для этого будет создана специальная комиссия.

Информация об этом содержится в распоряжении Кабмина № 608-р от 9 июня 2021 года, опубликованном на правительственном портале.

В документе говорится, что расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года.

НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции - советника президента НАЭК Олега Полищука.

Как заявили в НАЭК, указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний, передает "Интерфакс-Украина" .

"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее в связи с отсутствием состава правонарушения", - разъяснили в "Энергоатоме".

Ранее "Страна" писала о том, что "Энергоатом" сократил время ремонта энергоблоков на АЭС из-за дефицита электроэнергии в стране.

Также мы сообщали, что Зеленский поручил передать управление "Энергоатомом" Кабмину.