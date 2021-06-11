В Изюме Харьковской области после мощного ливня смыло асфальт в Александровском переулке города.

Соответствующее фото и видео публикуют в соцсетях и местных СМИ.

На кадрах запечатлен ливень. Также там видно, как по улицам частного сектора течет мощный поток воды, который смывает все на своем пути. Сейчас там невозможно пройти или проехать. В результате непогоды жители переулка остались без асфальта да и дороги в целом.

Напомним, 11 июня в Украине ожидается дождливая погода. В ближайшую субботу и воскресенье, 12 и 13 июня, по всей территории Украины не прекратятся грозовые дожди. Кроме того ожидаются похолодания.

Мы рассказывали, как несколькими днями ранее в Мариуполе затопило улицы, дороги и даже квартиры в многоэтажках в результате проливного дождя, который без остановки лил всю ночь. Также из-за потопа погибли птицы.

Также мы показывали кадры, как на трассе Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши частично подмыло грунт и образовались провалы. Также там ливень сильно повредил инфраструктуру города - спасатели откачивали воду из домов и вытаскивали машины.