В пятницу, 11 июня, российский художник-акционист Павел Крисевич открыл стрельбу на Красной площади Москвы.

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Сообщается, что акционист Крисевич дважды выстрелил в воздух, а затем сымитировал самоубийство, направив пистолет на себя и упав на землю. Полицейские увели его с площади.

Перед тем, как начать перфоманс, акционист поделился с журналистами манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".

Отметим, что Павел Крисевич - 20-летний российский художник и акционист. Он неоднократно устраивал громкие акции, за которые его задерживала полиция. В 2020 году он приковал себя к ограде около здания Первого окружного военного суда и разбрасывал листовки. Также она имитировал повешение на Троицком мосту в Петербурге. Кроме того, молодого человека за одну из его акций отчислили из РУДН. Это решение Крисевич попытался оспорить в суде, однако в начале июня 2021 года Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу акциониста.

Акцию, за которую Крисевича отчислили из вуза, он провел в ноябре прошлого года у здания ФСБ России на Лубянке. Он устроил перфоманс в поддержку политзаключенных: его "распяли" на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли.

"Страна" писала о том, что на Красной площади в Москве, где сегодня устроил перфоманс Крисевич, в 2013 году состоялась другая громкая акция. Тогда художник-акционист Петр Павленский разделся на Красной площади, после чего гвоздем прибил свою мошонку к каменной брусчатке. Позже художник Павленский уехал во Францию.