Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно 45 голосами поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины. Среди них - фраза "Героям слава", из-за присутствия которой на украинской форме накануне произошел скандал.

Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал в Facebook

"Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризубца с надписью "Ukraine" на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - написал Павелко в Facebook в пятницу.

Также, по его словам, Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, как отметил президент УАФ, "уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины".

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - написал Павелко.

Напомним, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава". Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал, о котором мы тоже подробно рассказывали и приводили кадры презентации формы футболистов Украины.

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с Крымом и "Героям слава!". Через три дня УЕФА потребовал убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава". Лозунг посчитали политическим и имеющим милитаристское значение. Как сообщили в УЕФА, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Между тем в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на появление новой формы украинской футбольной сборной и назвали ее "отчаянной акцией". А Украинская федерация попытается убедить УЕФА оставить надпись "Героям слава" на футболках сборной