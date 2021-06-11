В Украине электронные больничные листы появятся во всех медицинских учреждениях. Процесс перехода начался 4 июня и продлится до 1 сентября. С первого дня осени создание медицинских заключений о временной нетрудоспособности, в качестве основы для е-больничного, будет обязательным для всех медучреждений, у которых есть лицензия на практику.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"Введение медицинского заключения о временной нетрудоспособности повысит контролируемость процессов удостоверения нетрудоспособности и позволит существенно экономить бюджетные средства. Ведь уменьшает коррупционные риски при выдаче необоснованных больничных и упрощает получение страховых выплат", - говорится в сообщении.

Таким образом, пациентам не нужно будет приносить бумажный листок нетрудоспособности, ведь работодатели будут видеть необходимую информацию о том, что их работники были нетрудоспособны в личном электронном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Это уменьшит количество бумажной работы для медиков, поскольку финансовый и медицинский процесс будет разделен. Врачам не понадобится заполнять административную информацию, все данные добавляются автоматически.

"Процесс подтверждения временной нетрудоспособности станет прозрачным и удобным для пациентов, работодателей, медиков и соцработников", - сказано в в сообщении.

Напомним, ранее государство тратило 18 млрд грн на листки нетрудоспособности для 5,5 млн украинцев, при чем часть из них выдавались здоровым людям. Поэтому Минцифры вместе с Минздравом, Минсоцполитики, ПФУ и другими ведомствами запустили сервис электронных больничных.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал полный перевод Украины с 1 сентября на е-больничные.