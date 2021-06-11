Экс-работника аппарата Верховной Рады подозревают в растрате 900 тысяч гривен

Киевская прокуратура сообщила бывшему директору Госстройкомбината управления делами аппарата Верховной Рады о подозрении в растрате 900 тысяч государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram-канале в пятницу, 11 июня.

"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении экс-руководителю ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Согласно материалам следствия, подозреваемый и руководитель одной из юридических лиц заключили договор относительно работ по строительству канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка Киевской области.

При этом следствие установило, что при составлении и подписании актов подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора. Это привело к завышению стоимости выполненных работ на сумму около 900 тысяч гривен, что подтверждается материалами следствия.



В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления. Также проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства подозреваемого.

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