Сегодня, 11 июня, политическая партия "Держава" (ее возглавляет журналист Дмитрий Василец) совместно с общественными объединениями и организациями вышла на протест под Офис президента. Акция началась в единое для всей Украины время - 11:00.

Собравшиеся выступили против продажи украинской земли, а также действующей тарифной и налоговой политики.

Кроме этого, участники акции требовали отмены земельной реформы.

Основные требования, которые выдвигались во время протеста заключались в нескольких тезисах:

Земля не товар и владеть украинской землей согласно Конституции может только украинский народ.

Каждый чиновник, причастный к тарифному экономическому геноциду, а также виновный в том, что не остановил его, будет привлечён к уголовной ответственности.



Ранее Партия "Держава" на своей странице в Фейсбук обращалась к "покупателям" украинской земли, называя украинский народ единственным законным собственником земли.

Напомним, 18 мая ВР приняла законопроект №2195 - последний из пакета земельной реформы. Данный законопроект позволяет продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

Ранее мы также писали о том, что 3 июня, на заседании Верховная Рада не поддержала ни один из проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект №2195 об онлайн-торгах землей, тем самым разблокировав подписание закона.